Leipzig fait tomber Dortmund

Leipzig 2-0 Dortmund

Buts : Werner (22e) et Orban (90e+7) pour Leipzig

Il n’y a donc pas qu’en France que les favoris se font éliminer prématurément de la Coupe.

Au lendemain de l’élimination du Bayern de la Coupe d’Allemagne, c’est au tour de Dortmund de se faire sortir dès les quarts par une belle équipe de Leipzig (2-0). Malgré trois défaites de rang et un début de crise qui pointe le bout de son nez, Leipzig paraît totalement libéré dès l’entame. Plus d’intensité, plus de créativité, et surtout plus d’efficacité côté RBL : à la suite d’une récupération haute, Simakan sert Werner, oublié dans la surface, qui conclut en trouvant le petit filet adverse (1-0, 22e). L’addition aurait même pu être plus lourde si Kobel n’avait pas réalisé un arrêt exceptionnel sur une tentative d’Olmo quelques instants plus tôt (12e).

Le plan proposé par les locaux est parfaitement ficelé, et Dortmund n’existe pas offensivement. Le BvB est d’ailleurs plus proche de concéder le but du break que de revenir au score, Kobel faisant encore des merveilles pour laisser les siens dans le match : au terme d’une contre-attaque express, le Suisse remporte miraculeusement son duel face à Laimer (77e). Après une panne des éclairages du stade géré rapidement à un quart d’heure du terme, Dortmund ne retrouvera jamais la lumière dans son jeu, et Blaswich frustrera les visiteurs jusqu’au bout de la nuit, décisif sur une ultime tentative de Bynoe-Gittens (90e+4). Sur une dernière contre-attaque, Leipzig tue tout suspense grâce à Orban, profitant de la montée de Kobel sur le corner précédent (2-0, 90e+7).

Ça sent encore la saison blanche pour le BvB.

Leipzig (3-4-2-1) : Blaswich – Simakan (Klostermann, 79e), Orban, Gvardiol – Henrichs, Haidara, Laimer (Kampl, 88e), Raum (Halstenberg 87e) – Szoboszlai, Olmo (Forsberg, 70e) – Werner (Silva, 78e). Entraîneur : Marco Rose.

Dortmund (4-3-3) : Kobel – Wolf (Moukoko, 46e), Süle, Hummels (Modeste, 85e), Ryerson – Özcan, Can, Guerreiro – Brandt (Bellingham, 63e), Malen, Reus (Bynoe-Gittens, 76e). Entraîneur : Edin Terzic.

Autre résultat :

Nuremberg 0-1 Stuttgart

But : Millot (87e) pour Stuttgart

Pronostic Leipzig Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d'Allemagne