Ivan Rakitić aimerait ramener Luka Modrić en Arabie saoudite

Vu son endurance, Modrić doit encore pouvoir tenir une demi-douzaine d’années à Madrid.

Benzema, Ronaldo… Luka Modrić semble prêt à tous les enterrer du côté du Real. Mais à 38 ans, le Croate laisse peu à peu sa place dans l’entrejeu madrilène, où Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni semblent prêts à assurer le futur de la Maison-Blanche. L’ancien prépare tout doucement son avenir, et son compatriote Ivan Rakitić lui a imaginé un plan tout tracé : reformer le duo magnifique du Mondial 2018 à Al-Shabab, où il a atterri en début d’année.

Dans un entretien à Arab News, le joueur formé au FC Bâle a fait un appel du pied prononcé à son ami : « Si Modrić vient en Arabie saoudite et ne signe pas pour Al-Shabab, il aura des problèmes avec moi. C’est comme un frère pour moi. S’il choisit l’Arabie saoudite, ce sera merveilleux. Je l’appellerais en deux minutes et je ferais tout pour qu’il rejoigne Al-Shabab. Mais s’il décide de passer une année de plus à Madrid, nous en profiterons encore un peu, ce serait également incroyable. »

Attention, le Dinamo Zagreb est également sur le coup.