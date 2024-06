Le récap du jour : un groupe de la mort al dente

Un cuistot dingo, un petit miracle pour l'Italie et une sortie pépère pour les coiffeurs de l'Espagne : le groupe de la mort s'est achevé en mode deux salles, deux ambiances. Voici tout ce qu’il s’est passé ce lundi 24 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

L’Italie commençait déjà à se faire des nœuds au cerveau pour savoir si elle pourrait figurer parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poules… mais Mattia Zaccagni a jeté le brouillon à la poubelle en égalisant au bout du temps additionnel (1-1). Un but salvateur pour la Nazionale, qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe B, et cruel pour la Croatie, qui tenait jusque-là sa qualif’ grâce à l’ouverture du score de Luka Modrić, plus vieux buteur de l’histoire de l’Euro (38 ans et 289 jours). Avec deux points et une différence de buts de -3, pour les Vatreni, c’est par ici la sortie. L’Espagne, elle, a dégourdi les jambes de ses coiffeurs, vainqueurs de l’Albanie grâce à un but de Ferran Torres (0-1). 25 des 26 joueurs sélectionnés par Luis de la Fuente ont pu fouler le terrain depuis le début du tournoi, seul le troisième gardien Alex Remiro étant resté sur le carreau. Tu peux prendre des notes, Nagelsmann.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Branislav Križan

C’est la surprise du chef offerte par la Slovaquie. Alors que les conférences de presse se succèdent à une vitesse impressionnante, la Repre a préféré envoyer… son cuisinier répondre aux questions des médias, pour un moment assez improbable. L’occasion pour Branislav Križan de livrer quelques secrets culinaires : « En Afrique du Sud, il a fallu trois semaines aux cuisiniers locaux pour comprendre comment bien couper un chou-fleur ! » Ou encore : « Les Allemands ne savent pas faire le riz correctement ! Alors je leur ai montré comment on doit procéder et ils sont tombés à la renverse tellement ils ont trouvé ça bon ! » La recette du succès ?

Fan zone : Alors on danse

L’Euro de l’Albanie est fini mais ses supporters, présents en masse en Allemagne, ont eu le temps d’en profiter – et de nous régaler. Lundi encore, les rues de Düsseldorf, investies par les joueurs de tambours et de zurnas, avaient de faux airs de Tirana. Un qeleshe, un petit air de musique traditionnel et le tour est joué : impossible de résister à cette mélodie diablement envoûtante et à la tentation de venir se déhancher au milieu de la foule. Hips don’t lie.

La stat pas piquée des Teutons : 3

Pin-pon, pin-pon ! L’infirmerie s’est bien remplie ce lundi. L’Autrichien Gernot Trauner s’est blessé et ne jouera pas contre les Pays-Bas. Le Tchèque Patrik Schick, lui, manquera le match décisif contre la Turquie. Pour l’Allemand Antonio Rüdiger, ce n’est pas encore sûr, mais le roc est incertain pour le huitième de finale de la Mannschaft, prévu samedi, à cause de sa cuisse. Tous ont rejoint le malheureux Barnabas Varga à l’infirmerie. La palme de la malchance revient toutefois à Doğan Alemdar, pas dans la liste mais présent à l’entraînement avec le groupe turc et qui s’est rompu les ligaments croisés. Il n’aura pas fait le déplacement pour rien…

Dites « Käse » :

Non, Robin Le Normand n’est pas en train de jongler avec un gobelet les yeux fermés tout en évitant un ballon. En revanche, il est en train d’assurer sa conduite de balle tout en esquivant le gobelet qu’un imbécile lui a lancé. Pour le moment, rien ne déstabilise la Roja. Pas même son horrible maillot extérieur.

De l’autre côté du mur :

Dernière semaine avant le premier tour des élections législatives anticipées et chaque camp lance ses ultimes forces dans la bataille. Pendant qu’Emmanuel Macron était occupé à inaugurer le prolongement de la ligne 14 (dans la limite des heures d’ouverture), les écologistes assurent que s’ils arrivent en troisième position dimanche soir, ils se retireront au second tour en cas de triangulaire face au RN de Jordan Bardella, qui déroulait lui son programme. Spoiler : ça ne sent vraiment pas bon. Côté international, une frappe russe a fait au moins quatre morts et 34 blessés dans l’est de l’Ukraine, « l’une des plus importantes attaques contre des civils de ces derniers temps » selon les autorités locales. Et dire qu’on est que lundi… Seul petit coin de ciel bleu ? Groupama-FDJ a dévoilé sa sélection pour le Tour de France, avec Lenny Martinez.

Französische Qualität :

Voilà, l’équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale ! Merci à l’Albanie de ne pas avoir fait l’exploit contre l’Espagne et de nous offrir un dernier match durant lequel le stress ne sera pas maximal. Vraiment ? Non, car les Bleus seraient bien inspirés de tartiner la Pologne, en espérant dans le même temps voir les Pays-Bas ne pas battre l’Autriche afin d’aller chercher la première place du groupe. La suite du tournoi ne serait alors pas la même pour les hommes de Didier Deschamps, qui se retrouveraient dans la partie de tableau favorable, évitant l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal sur la route vers la finale. Il serait présomptueux de parler de boulevard : la Belgique, l’Angleterre ou encore la Suisse, bourreau des Bleus en 2021, ont les armes pour éliminer la France… Reste que la voie serait un poil dégagée, à moins que le meilleur moyen de vibrer et de raconter une belle histoire ne soit de se frotter à ces gros noms.

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Chemise bleu clair, veste bleu marine : Gigi Buffon s’est naturellement habillé en azzurro pour soutenir la Nazionale. Les lunettes de soleil sont évidemment italiennes, comme la veste (Armani) et la cravate parfaitement nouée. Un sans faute vestimentaire, et tant pis si l’alignement des dents de la mâchoire inférieure n’est pas aussi impeccable. C’est ça, un quadra bien dans ses pompes.

L'Italie arrache sa qualif et des larmes à la Croatie