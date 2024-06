La Slovaquie innove en envoyant son cuisinier en conférence de presse

De quoi casser la routine et la dalle.

C’est L’Équipe qui rapporte cette histoire délicieuse. À Mayence, la Slovaquie a innové ce lundi matin en envoyant son cuisinier en conférence de presse, au côté du gardien de la Repre, Martin Dúbravka. Ainsi, ce n’est pas le sélectionneur slovaque ou un autre joueur qui est passé après le gardien de Newcastle, comme c’est habituellement le cas, mais bien Branislav Krizan, le cuistot de la Slovaquie depuis 2010. Ce dernier a régalé son auditoire avec des anecdotes croustillantes, amassées au cours de plusieurs grandes compétitions internationales. Il a notamment lancé : « En Afrique du Sud, il a fallu trois semaines aux cuisiniers locaux pour comprendre comment bien couper un chou-fleur ! » Ou encore : « Les Allemands ne savent pas faire le riz correctement ! Alors je leur ai montré comment on doit procéder et ils sont tombés à la renverse tellement ils ont trouvé ça bon ! »

Cette intervention improbable permet de rompre avec la monotonie des conférences de presse, qui peuvent constituer un exercice répétitif et peu intéressant en période de grande compétition. Cette surprise du chef a dans tous les cas conquis le public de journalistes slovaques présent, en plus de ravir Branislav Krizan lui-même, qui a commenté : « Tout le monde cuisine et les gens en général adorent ça, cela les intéresse énormément. Alors je suis très heureux de parler de mon métier. »

La Slovaquie devra également régaler sur le terrain ce mercredi contre la Roumanie, afin d’espérer la qualification en huitièmes.

