Fractures au visage pour Barnabás Varga

Le diagnostic est tombé.

Le Hongrois Barnabás Varga souffre d’une fracture au visage après son violent choc avec le gardien écossais Angus Gunn lors d’Écosse-Hongrie (0-1) ce dimanche soir. C’est son sélectionneur Marco Rossi qui a donné des nouvelles : « Il sera probablement opéré dans les heures qui viennent, car il a subi une fracture ici (en plaçant son doigt juste sous l’œil gauche). Si nous allons plus loin dans la compétition, il ne fera bien sûr plus partie de l’équipe. » L’avant-centre de 29 ans avait été évacué sur civière puis transporté à l’hôpital, après avoir été mis en PLS par ses coéquipiers et caché par des draps lors de l’intervention médicale. Les images ont fait froid dans le dos et ont tristement rappelé l’accident de Christian Eriksen lors du Danemark-Finlande d’il y a trois ans. « Plusieurs os du visage de Barnabás Varga ont été brisés lors de la collision, et il a également subi une commotion cérébrale », a communiqué la Fédération hongroise.

Varga Barnabás arcában több csont is eltört a mérkőzésen történt ütközés során továbbá agyrázkódást is szenvedett. Nagy valószínűséggel műtét vár a @Fradi_HU csatárára. Az éjszakát a kórházban tölti Stuttgartban. Az egész csapat szorít érte! #csakegyutt #magyarok #SCOHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 23, 2024

Si Varga est désormais hors de danger, Dominik Szoboszlai a déploré en zone mixte la lenteur des médecins, arrivés au petit trot sur la pelouse. « Je ne connais pas vraiment le protocole de l’équipe médicale ni son fonctionnement, mais si nos médecins disent que nous avons besoin de quelqu’un immédiatement pour nous aider, alors je pense qu’ils ne devraient pas marcher. Ce n’est pas ma décision, mais je pense qu’il faut changer quelque chose. Si quelqu’un est au sol et que vous voyez que c’était grave, allez-y. Même si l’arbitre vous dit de ne pas le faire, allez-y. Et si vous voyez qu’il n’y a rien de grave, alors vous pouvez repartir et c’est fini. Mais les secondes peuvent être d’une grande aide. »

Grosses pensées pour Barnabas Varga 🤍 pic.twitter.com/ikzYsqTx1z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2024

