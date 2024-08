Ligue Conférence : l’entraîneur de la Puskás Akadémia provoque la Fiorentina

Il faudra assumer.

Présent en conférence de presse ce mercredi soir, en amont de la manche retour des barrages de Ligue Conférence contre la Fiorentina (3-3 à l’aller, en Italie), Zsolt Hornyák, entraîneur du club hongrois de la Puskás Akadémia s’est montré ferme : « La Fiorentina nous a sous-estimé au match aller, c’est mon sentiment. Et bien que l’on ait réussi à leur en mettre trois chez eux, je reste persuadé que l’on aurait vraiment pu les battre. »

Le Slovaque a ainsi affiché ses ambitions, et confié être confiant pour le retour, prévu ce jeudi soir, à Felcsút : « Nous ne sommes évidemment pas favoris, mais nous allons sérieusement leur rentrer dedans. La Fiorentina est un immense club, mais jusqu’à preuve du contraire, ni le prestige d’une équipe, ni le prix de ses joueurs ne font gagner du match et nous allons le démontrer ». Créée en 2005 – avec un nom en hommage à l’illustre Ferenc Puskas – la Puskás Akadémia servait initialement d’académie ou de réserve au Fehérvár FC (anciennement appelé Videoton), avant de progressivement grimper les échelons, jusqu’à se hisser en D1 hongroise et en coupe d’Europe.

