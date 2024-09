Pronostic Hongrie Bosnie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Hongrie se rachète face à la Bosnie

La Hongrie a fortement progressé sur la scène européenne, se qualifiant notamment pour les 3 derniers Euros. Toutefois, les Magyars doivent maintenant confirmer en décrochant leur ticket pour le Mondial 2026 et en jouant davantage de phases à élimination directe. Lors du dernier Euro, les Hongrois n’avaient pas réussi à sortir de la phase de poules en étant notamment battus par la Suisse et l’Allemagne. Et pour leurs débuts dans cette Ligue des nations, les hommes de Marco Rossi ont explosé en Allemagne (5-0). Cette opposition face à la Bosnie est une bonne opportunité de se replacer dans ce groupe relevé avec l’Allemagne et les Pays-Bas.

De son côté, la Bosnie-Herzégovine est une sélection sur le déclin, qui a profité d’un groupe à sa portée en Ligue B pour obtenir sa promotion dans cette Ligue A. Pour leurs débuts, les Bosniaques ont pu constater l’écart de niveau en étant lourdement battus chez les Pays-Bas (5-2). La Bosnie pensait avoir fait le plus dur en revenant à 3-2, mais a ensuite coincé en fin de rencontre. Récemment, Miralem Pjanić a décidé de prendre sa retraite internationale, laissant seul ou presque son compère Edin Džeko. L’ancien joueur de la Roma, est toujours aussi décisif et l’a démontré face aux Bataves (1 but marqué). À domicile, la Hongrie semble en mesure de prendre le dessus sur une sélection bosniaque qui semble être la plus faible nation de ce groupe.

