Les supporters de Ferencváros enfument la tribune visiteurs à leurs couleurs

Et la palme du chambrage le plus inventif revient aux supporters de… Ferencváros !

Alors que ce week-end signait la reprise de la plupart des grands championnats européens, d’autres pays en sont déjà à leur quatrième journée de matchs. C’est le cas en Hongrie, où le championnat local, l’OTP Bank Liga, a repris depuis près d’un mois. Et pour le compte de la quatrième journée, les Hongrois ont pu se délecter du derby de Budapest, entre le champion en titre, Ferencváros, et son voisin, l’Újpest FC.

Si le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous sur le terrain (victoire 1-0 du Fradi), il l’était assurément en tribunes. Les supporters locaux ont en effet trouvé la bonne idée de placer une bombe à fumée verte (la couleur de Ferencváros) dans la tribune réservée aux visiteurs, activable à distance grâce à un détonateur. Le tout pour une color-party bien taquine comme il faut.

Today at derby between Ferencvaros – Ujpest 🇭🇺. Green smoke in awaysection through a remote controlled detonator pic.twitter.com/TjPYgJJ6DK

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 17, 2024