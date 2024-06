Barnabás Varga serait bien conscient

OUF !

À la 70e minute de cet Écosse-Hongrie, Barnabás Varga s’est effondré sur la pelouse de Stuttgart, comme figé, après un contact avec Angus Gunn, le gardien écossais. Après quelques minutes de flottement, avec l’arrivée des soigneurs, de bâches et de brancards, l’attaquant hongrois a finalement été évacué puis emmené à l’hôpital. Heureusement, les premières nouvelles qui arrivent sont plutôt rassurantes. D’après Magenta TV, le diffuseur allemand, cité par l’AFP, Varga serait bien conscient, dans un état stable, et parlait lors de son arrivée à l’hôpital. Une information confirmée par la fédération hongroise auprès de la BBC.

The Hungarian Football Federation has confirmed Barnabas Varga’s condition is stable and he has been taken to hospital in Stuttgart.

— BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2024