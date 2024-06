Croatie-Italie : Modrić et Dalić pestent contre le temps additionnel

Au Qatar, huit minutes de temps additionnel c’était la moyenne basse.

La Croatie pensait bien avoir réalisé le coup de la soirée en battant l’Italie ce lundi à Leipzig… Mais les Vatreni ont finalement encaissé le but de l’égalisation sur la dernière action d’un temps additionnel qui s’est étendu sur huit minutes (1-1). À cause du coup de feu de Mattia Zaccagni, la bande de Luka Modrić est quasiment éliminée. Le capitaine, pour ce qui était probablement son dernier Euro, a pesté après la partie contre cette fin de match à rallonge : « Je ne sais pas où l’arbitre a trouvé huit minutes de temps additionnel », a-t-il lancé.

Même regret du côté de Zlatko Dalić, le sélectionneur, qui l’a presque joué théorie du complot. « On est un petit pays, l’UEFA et la Fifa ne s’occupent pas beaucoup de nous. On doit se défendre nous-mêmes », a-t-il enragé en conférence de presse. Pour le technicien, « huit minutes, c’est un non-sens. Rien ne justifie ça. La Croatie doit être respectée ». Contre l’Albanie, lors du deuxième match, les Croates avaient encaissé l’égalisation à la 90e+5 (2-2).

La Croatie serait en huitièmes si les matchs duraient 90 minutes.

