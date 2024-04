Via une pub dans Marca, le Dinamo Zagreb fait un appel du pied à Luka Modrić

D’inspiration rennaise.

Au cœur d’une nouvelle affaire de suspicion de match truqué ou encore avec des joueurs coursés par les supporters rivaux, le Dinamo Zagreb n’est pas en accalmie avec la nature ces derniers temps. Pour autant, Velimir Zajec, le président du club, est parvenu à faire parler de son club de manière audacieuse, singulière et beaucoup moins négative, en achetant une page de publicité dans Marca.

Les lecteurs du quotidien madrilène ont en effet eu la surprise d’ouvrir leur édition du samedi sur un maillot du Dinamo, floqué Modrić, en page numéro 2. Un appel du pied à l’enfant du club, qui s’y est révélé entre 2003 et 2008, à l’aide également de deux hashtags bien lisibles, en bas de page : « rejoins-nous », en croate, suivi de « rien au monde n’aurait plus de sens », en espagnol. Il faut dire que le gamin de Zadar arrive en fin de contrat avec la Casa blanca au mois de juin. À 38 ans et malgré la considération intacte de Carlo Ancelotti, tous les supporters des Plavi rêvent d’un retour à son premier amour, pour boucler la boucle en beauté.

À moins que la MLS ou la Saudi Pro League ne passent par là…

