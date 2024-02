Le Stade rennais s’offre une page de pub dans la Gazzetta dello Sport

Un gros coup de com.

Ce n’est pas un évènement majeur en Italie, mais c’en est assurément un pour le Stade rennais. Ce jeudi, le club breton se rend à San Siro pour le barrage aller de Ligue Europa contre l’AC Milan, une rencontre qui a attiré plus de 8 000 supporters rennais en Italie. Pour l’occasion, le SRFC s’est offert une page de pub sur la dernière de couverture de la célèbre Gazzetta dello Sport avec le dessin d’un fan des Rouge et Noir arborant la tunique rennaise et la devise « Tout donner » traduite en italien.

« L’orgueil, la passion et la ferveur ont rendez-vous à San Siro ce soir. On sera des milliers pour célébrer l’amour de nos couleurs. Allez Rennes ! », peut-on lire en gras en bas de la page, toujours dans la langue de la Botte. Si cette publicité 100% rennaise était d’abord seulement destinée à l’édition lombarde du quotidien italien, elle sera finalement visible au niveau national après avoir séduit les décideurs locaux, comme expliqué par TV Rennes.

En ce jour de Milan-Rennes, le #SRFC s’est offert une page de pub en dernière de couv de la Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/NWyUVmPFbV — Clément Gavard (@Clem_Gavv) February 15, 2024

Et maintenant, place au terrain (et à la fête dans les rues de Milan, aussi).

