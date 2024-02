Plus de 8 000 supporters rennais attendus à Milan

Le Roazhon Park se déplacera jusqu’en Italie pour accueillir l’AC Milan.

C’est un déplacement historique qui attend les Rouge et Noir — ceux de Rennes — la semaine prochaine à l’occasion du barrage aller de Ligue Europa contre le Milan. Après les voyages à Séville pour jouer le Betis et à Londres pour la défaite contre Arsenal en 2019, les compteurs devraient exploser à San Siro, où plus de 8 000 supporters bretons sont attendus.

Les Milanais n’avaient sans doute pas prévu un tel contingent. Pourtant, le parcage de 4 359 places avait déjà été rempli en moins de deux heures, annonçant un engouement important pour ce déplacement européen. Ils sont aussi près de 3 000 à avoir assuré le coup en achetant des places en tribunes milanaises, ce qui a obligé le club lombard à faire en sorte de les rassembler à proximité de l’espace réservé aux visiteurs. Avec en plus les partenaires et d’autres supporters disséminés à droite, à gauche, le record devrait tomber. Dans un guide de voyage intitulé Roazhoneri, le Stade rennais précise que la marée rouge et noir pourra déferler à la Piazza Sempione, avant de rejoindre San Siro via des rames de métro dédiées et encadrées.

𝗩𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗲𝗿𝗲𝘇 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝟴𝟬𝟬𝟬 𝗮̀ 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗿𝗼 𝗷𝗲𝘂𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 🔥 En amont de cette rencontre historique, le club publie un City Guide avec toutes les infos pratiques pour vivre pleinement votre déplacement à Milan. 🇮🇹 #Roazhoneri — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 9, 2024

Et maintenant, il faut du spectacle sur le terrain.

