Les ultras du Hajduk Split coursent les joueurs du Dinamo Zagreb après le derby croate

Triste soirée pour le football croate.

En demi-finale de la Coupe de Croatie ce mercredi, le Dinamo Zagreb s’est imposé lors du « derby éternel » face à son ennemi juré, le Hajduk Split (0-1). Si le match avait déjà été perturbé par quelques incidents, des débordements ont malheureusement éclaté dès le coup de sifflet final. La Torcida, les ultras de Split réputés comme violents, ont envahi le terrain pour en découdre avec les joueurs du Dinamo Zagreb. Ceux-ci se sont alors précipités vers leur vestiaire pour se protéger. Des sièges du stade et des projectiles ont alors volé vers les policiers qui tentaient de contenir les ultras.

Les échauffourées ont continué après la rencontre dans les rues autour du stade. La police rapporte avoir été la cible de lancers de fumigènes, de bouteilles, de pierres et d’autres objets dangereux. Trois policiers ont été blessés et transférés à l’hôpital, et un véhicule de police a été endommagé. 51 personnes ont été arrêtées. Le Hajduk, qui a déjà connu plusieurs sanctions par le passé, risque cinq rencontres à huis clos d’après les médias croates.

Riots in Split last night after Hajduk Split lost the semi-final of the Croatian cup vs Dinamo Zagreb 🇭🇷💥 pic.twitter.com/URolJQL0ht

