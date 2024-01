À Split, Ivan Perišić va toucher un salaire d'un euro par mois

Ivan Perišić, nouvel ambassadeur de l’Opération Pièces jaunes ?

Après avoir bourlingué en France, Allemagne, Italie et Angleterre, Perišić (34 ans) est de retour là où tout a commencé : à l’Hajduk Split, en Croatie. Avec le salaire de finaliste de Coupe du monde (2018) et vainqueur de la Ligue des champions (2020 avec le Bayern) qu’il touchait à Tottenham, l’ailier ambidextre n’était à priori pas vraiment accessible financièrement pour son club formateur. Mais l’international croate (129 capes, 33 buts) a évidemment consenti à un effort financier pour revenir dans sa ville natale. On peut même parler de cadeau, à ce niveau-là, puisqu’il touchera un salaire symbolique d’un euro par mois jusqu’en juin prochain. Exactement comme Nikola Kalinić (lui aussi revenu à Split cet hiver), donc.

🔵🔴🇭🇷 Ivan Perisić will receive €1 salary at Hajduk Split until the end of the season.

There’s release clause into his pact with Hajduk for next two windows.

He has already verbal pact on bonus for qualification to group stage in Europe. pic.twitter.com/6pEu2Eu54g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2024