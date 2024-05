Euro 2024 : une liste de 35 noms pour la Croatie, avec Perišić mais sans Brekalo

En Croatie, choisir, c’est ne pas renoncer.

À moins d’un mois du coup d’envoi de l’Euro 2024, la Croatie dévoile ses contours. Placés dans le groupe B avec l’Espagne, l’Italie et l’Albanie, les Croates s’élancent à… 35 ! C’est en tout cas le nombre de joueurs retenus par Zlatko Dalić, avec 26 titulaires et 9 réservistes, dont le Lyonnais Duje Ćaleta-Car. À noter la présence parmi les 26 d’Ivan Perišić, taulier des Vatreni, revenu d’une rupture du ligament croisé début avril, seulement, avec l’Hajduk Split. Son coéquipier Josip Brekalo est, lui, absent.

💥 Here it is! 💥#Croatia head coach @DalicZlatko presents the preliminary #Croatia squad for the upcoming #EURO2024! 🇭🇷🤩#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/xDkEOEwVm9

— HNS (@HNS_CFF) May 20, 2024