À 36 ans, retraite et nouvelle vie pour Nikola Kalinić

Amoureux de son club formateur, de retour au pays après avoir occupé les surfaces de réparation d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne et d’Ukraine, Nikola Kalinić a annoncé par le biais de son club actuel de l’Hajduk Split l’arrêt de sa carrière de footballeur… Et le début de celle de directeur sportif.

Formé au club, l’attaquant international croate était retourné dans son club formateur après un peu plus d’un an au Hellas Vérone. Cet attaquant aura passé les meilleures années de sa carrière à Split (45 buts en 108 matchs) et au Dnipro Dnipropetrovsk (47 buts en 120 matchs), et entame maintenant sa reconversion. Après la fin de son contrat en juillet 2023, il avait signé pour 6 mois à l’Hajduk Split pour la somme symbolique de 1 euro par mois, une belle façon de remercier le club qui l’a lancé dans le grand bain.

Lors de la conférence de presse, Ivan Bilić, président du club, a accueilli chaleureusement le désormais ex-joueur : « Nikola est une légende du club, sa plus grande valeur est peut-être qu’il est un Hajdukovac dans l’âme. Il aime ce club peut-être plus que tout autre. Il a une expérience inestimable dans les grands clubs, a un grand caractère, est indépendant et têtu. Il deviendra également l’épine dorsale de notre comité sportif. »

Finalement, il a juste traversé la rue.