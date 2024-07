Euro U19 : la France s’impose facilement contre le Danemark

L’équipe de France U19 a mis autant de buts dans ce match que les A à l’Euro.

Après avoir renversé la Turquie mardi (2-1), la France avait l’occasion de se qualifier pour les demi-finales de cet Euro U19 en cas de victoire face au Danemark ce vendredi. Les Bleuets de Bernard Diomède n’ont pas déçu et ont terrassé les Danois (2-4) à Inver Park, en Irlande du Nord. S’ils ne menaient que d’un but à la mi-temps, grâce à la réalisation du Rémois Jean-Matteo Bahoya, laissé seul au second poteau, les Tricolores ont accéléré après l’heure de jeu.

Les Bleuets ouvrent le score ! Bahoya est tout seul au 2e poteau et ça fait 1-0 contre le Danemark Suivez le match ici > https://t.co/Dn2Uj6PkMl #lequipeFOOT pic.twitter.com/uSbSUEsUlG — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 19, 2024

Le Stéphanois Ayman Aiki, lui aussi seul au second poteau, a donné deux buts d’avance aux siens, avant que le Monégasque Saimon Bouabre ne spoile l’issue de la rencontre à dix minutes du coup de sifflet final. Comme si ça ne suffisait pas, le Nantais Dehmaine Assoumani a assommé le Danemark une quatrième fois. Les adversaires des Bleuets ont fini par réagir en inscrivant deux buts très tardifs. Mais c’était trop tard.

Comme leurs aînés, les U19 sont en demies de l’Euro !

Kasper Hjulmand n’est plus le sélectionneur du Danemark