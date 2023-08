Le HNK Gorica (Croatie) n’a plus de nouvelles de l’une de ses recrues

Mais où est passé Abdullah Talal Hameed ?

C’est la question que se posent actuellement les dirigeants du HNK Gorica, actuel cinquième de la première division croate. Le 10 août dernier, Hameed s’engageait avec sa nouvelle formation en tant qu’agent libre en provenance de Hongrie. Après avoir été présenté au club, l’Irakien est reparti en Hongrie et a désormais disparu. Ni son club, ni sa famille n’a de nouvelles, comme l’explique le HNK Gorica dans un message sur le réseau social X (anciennement Twitter) : « DISPARU‼️ Notre joueur Abdullah Talal Hameed a quitté Budapest hier pour Velika Gorica et a disparu depuis. La disparition a été signalée à la police hongroise. La famille et HNK Gorica demandent à toute personne ayant des informations de contacter le commissariat de police ou le club le plus proche. »

NESTAO‼️ Naš igrač Abdullah Talal Hameed krenuo je jučer, iz Budimpešte u Veliku Goricu i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak je prijavljen mađarskoj policiji, a obitelj i HNK Gorica mole sve koji imaju bilo kakve informacije, da se jave u najbližu policijsku postaju ili Klub pic.twitter.com/JX5MFp66fi — HNK Gorica (@hnkgorica) August 22, 2023

