C4 : L’Ajax sauve les meubles contre Bodø/Glimt, le Betis surpris par le Dinamo Zagreb

La C4, c’est de la dynamite !

Contre Bodø/Glimt, l’Ajax a mis (très) longtemps avant de sortir de sa torpeur, pour éviter d’être fanny (2-2), et demeurer favori de son barrage. Même si le leader du championnat norvégien a perdu ses deux éléments offensifs majeurs lors du mercato hivernal (Amahl Pellegrino parti en MLS, Faris Moumbagna du côté de l’OM), les Lanciers ont mis plus d’une heure et trente minutes avant de trouver la faille sur penalty, par Branco van den Boomen, dans les arrêts de jeu. Avant cela, Albert Gronbaek s’était illustré avec un doublé. L’égalisation est venu du bout du pied de Steven Berghuis, au bout de la nuit. Dans le même temps, le Real Betis a révélé son impuissance au grand jour face à un Dinamo Zagreb pourtant de plus en plus dégarni à des postes clés (0-1). L’unique réalisation est signée Bruno Petković, à un quart d’heure de la fin, sur penalty.

Plus tôt dans la soirée, l’Olympiakos d’Ayoub El Kaabi a assuré le service minimum contre Ferencváros (1-0), qui a vu le but de Barnabás Varga refusé en début de rencontre. Outre-Quiévrain, l’Union saint-gilloise a refait son retard contre l’Eintracht Francfort (2-2), mais a été stoppé dans son élan par l’exclusion de Charles Vanhoutte. Le Legia Varsovie a eu sa mi-temps à Molde, mais pas assez pour faire oublier son premier acte catastrophique (3-2). Menés 3-0 à la mi-temps, suite notamment à un doublé de Fredrik Gulbrandsen, les Polonais gardent toutefois des chances de qualification au match retour. Enfin, le Sturm Graz a atomisé le Slovan Bratislava (4-1) et devrait voir les huitièmes de finale, tandis que le Maccabi Haïfa s’est imposé d’une courte tête, sur terrain neutre, face à La Gantoise (1-0), grâce à Frantzdy Pierrot. Le seul 0-0 de la soirée est à mettre l’actif du Servette et de Ludogorets, malgré l’outrageuse domination du SFC.

Les résultats complets :

Ajax 2-2 Bodø/Glimt

Betis 0-1 Dinamo Zagreb

Maccabi Haïfa 1-0 La Gantoise

Servette 0-0 Ludogorets

Union saint-gilloise 2-2 Eintracht Francfort

Olympiakos 1-0 Ferencváros

Molde 3-2 Legia Varsovie

Sturm Graz 4-1 Slovan Bratislava

