Pronostic Fenerbahce Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

L’Olympiakos tient le coup face au Fenerbahçe

Après avoir subi une défaite à l’extérieur (3-2) contre l’Olympiakos lors du match aller des quarts de finale de la Conférence League jeudi dernier, le Fenerbahce se retrouve dans une position délicate. Malgré leur statut d’équipe plus forte sur le papier, les Turcs ont sans doute payé l’agitation que connaît le club ces dernières semaines. Lors d’un match contre Trabzonspor le 17 mars, des supporters adverses sont entrés sur le terrain après une victoire (2-3). Bien que Trabzonspor ait écopé de quelques matchs à huis clos et que le président ait reçu une sanction relativement légère, le président du Fenerbahce a décidé de boycotter la récente finale de la Supercoupe de Turquie contre Galatasaray, en envoyant les U19 à la place de l’équipe première, pour protester contre une sanction qu’il jugeait trop clémente. Cette décision a été mal reçue et n’a pas contribué à préparer les matchs importants à venir. En pleine lutte avec Galatasaray pour la première place, les prochains adversaires de l’Olympiakos ont remporté une victoire contre Karagümrük le week-end dernier (1-2), enregistrant ainsi leur 7e victoire consécutive en championnat.

L’Olympiakos se prépare à une fin de saison chargée à tous les niveaux. Après avoir remporté le match aller contre le Fenerbahçe sur le score de 3-2 à domicile, les Grecs jouent encore sur plusieurs tableaux. En championnat, l’équipe a pour objectif majeur d’obtenir la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Occupant actuellement la 4e place au classement avec 6 points de retard sur le leader mais un match de retour, les joueurs du Pirée ne sont pas assurés de décrocher leur billet pour l’Europe mais peuvent toujours finir championnat. Après deux défaites consécutives en championnat, l’Olympiakos a retrouvé son rythme en remportant ses deux derniers matchs, notamment une large victoire sur la pelouse de Lamia avec un score final de 1-5. Dans ce 1/4 de finale de C4, ils pourraient profiter des problèmes extra-sportifs du Fener pour marquer et tenir la qualification dans une atmosphère hostile en Turquie, réputée pour être l’une des plus intenses dans le football.

C4 : L’Olympiakos maintient Fenerbahçe à distance, statu quo entre Plzeň et la Fio