Metz en passe de lever l’option d’achat de Mikautadze

Du baume au cœur pour les Messins.

Alors que Metz n’est toujours pas assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, en atteste la défaite lors du barrage aller face à Saint-Étienne ce jeudi soir (2-1), le club mosellan a d’ores et déjà levé l’option d’achat de Georges Mikautadze, selon les informations du Telegraaf. Le média néerlandais révèle que l’Ajax Amsterdam recevra 13 millions d’euros dans cette transaction. Mais le club lorrain nous a fait savoir que l’Ajax n’avait réglé que 3 millions des 16 prévus dans le deal de départ, ce qui fait qu’il n’aura pas à sortir son chéquier pour finaliser cette opération.

