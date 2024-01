Ajax : Georges Mikautadze autorisé à négocier avec un autre club

Le roi Georges va remettre les pieds dans la ligue des fermiers.

L’Ajax l’a confirmé ce mardi : Georges Mikautadze ne fera pas partie du prochain stage de l’équipe à Cadix. En effet, le club Batave a autorisé l’attaquant à négocier son arrivée dans un nouveau club. Après une très bonne saison à Metz l’an dernier (24 buts 9 passes décisives en 40 matchs), Mikautadze a débarqué à Amsterdam sur ordre du chef du recrutement d’alors, Sven Mislintat. Un litige financier a cependant poussé ce dernier à démissionner et fait reculer Georges Mikautadze dans la hiérarchie sportive (neuf apparitions et aucun but inscrit). Le Géorgien serait donc en partance pour Metz.

Our squad that'll travel to Cádiz 📝

› Van den Boomen, Mannsverk & Vos will not travel along due to medical reasons.⁰ › Mikautadze is absent due to an opportunity to negotiate with another club.#MidSeason 🇪🇸

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 2, 2024