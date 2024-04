Lille renverse Metz et monte provisoirement sur le podium

Metz 1-2 Lille

Buts : Mikautadze (23e, SP) pour Metz // Ismaily (31e) et Yazici (44e) pour Lille

Cette fois, Georges Mikautadze n’aura pas suffi.

Après deux victoires de rang offertes par trois réalisations de son super attaquant, Metz a (re)chuté contre Lille à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Pourtant, le Géorgien a ouvert le score à la 23e minute en transformant un penalty obtenu suite à une main de Nabil Bentaleb sur un centre d’Arthur Atta (1-0, 23e). Mais le LOSC n’est pas en haut du classement pour rien, et malgré une occasion pour un Kévin Van Den Kerkhof butant sur Lucas Chevalier, Ismaily a rapidement égalisé grâce à un bon décalage de Jonathan David (1-1, 31e). Si Mikautadze aurait ensuite pu de nouveau faire la différence sur un lob loupant de peu le cadre, les visiteurs n’ont même pas attendu la seconde période pour passer devant : juste avant la pause, Yusuf Yazici a profité d’un mauvais renvoi de la défense des Grenats pour faire lui aussi trembler les filets (1-2, 44e).

Vers l’heure de jeu, Edon Zhegrova a également eu l’opportunité de tromper Alexandre Oukidja… mais la tentative du Kosovar, trop enlevée, a terminé au-dessus. De l’autre côté du terrain, Alexsandro a empêché Cheikh Sabaly de donner un point à son équipe. Et dans le temps additionnel, le Sénégalais a vu son but être refusé pour hors-jeu. Résultat : pour le LOSC, c’est un succès qui permet aux Dogues de monter provisoirement sur le podium avec deux unités d’avance sur le Stade brestois (un match supplémentaire à disputer, pour les Bretons) et trois de retard sur Monaco. Pour Metz, c’est un revers synonyme de place de barragiste (à égalité de points avec Le Havre, quinzième du championnat après son nul spectaculaire contre le Paris Saint-Germain).

Rien n’est encore fait, pour la qualification en Ligue des champions comme pour le maintien !