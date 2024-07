Droits TV : plusieurs présidents de L1 annoncent un audit sur la LFP et sa société commerciale

« Ça continue (encore et encore !)

Même si le foot français a trouvé des diffuseurs pour la saison de Ligue 1 à un mois de son démarrage, la passe d’armes continue. « Après de très longs échanges, lors d’un collège organisé ce dimanche, 16 clubs sur 18 de Ligue 1 ont décidé d’attribuer les droits audiovisuels à DAZN et beIN SPORTS avec des clauses et des aménagements, confirme un communiqué transmis ce mardi matin par la LFP. Dans la continuité le même jour, un Conseil d’Administration de la LFP a validé cette orientation que nous pensons être la meilleure dans l’immédiat pour le football professionnel français. »

Cet échec ne devrait cependant pas être sans conséquences, comme l’indique le suite du texte rédigé par les présidents Jean-Pierre Caillot (Reims), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Laurent Nicollin (Montpellier) : « Un audit de tous les postes de charges de la LFP et LFP Média a été confié à plusieurs présidents car il s’avère que malheureusement, les résultats ne sont pas au niveau des investissements consentis. Il faut maintenant regarder vers l’avenir et tout faire pour la réussie de ces accords et surtout que tous les fans puissent suivre le championnat dans les meilleures conditions. L’heure est plutôt à passer le contexte, rassurer ceux qui ont décidé d’acheter nos droits et les encourager à travailler les meilleures grilles tarifaires. » Selon des informations de L’Équipe, les représentants de CVC ont également fait savoir que le « processus de désignation des attributaires des droits ne semble pas conforme aux accords entre la LFP et CVC qui a un droit de regard ».

En gros, personne n’est content.

