Revivez Turquie-Géorgie (3-1)

En parlant de Kvara, le jeune crack a énormément contribué à rendre le foot encore plus populaire dans son pays, l'historien géorgien David Jishkariani racontait pour le site Caviar : « Si vous me demandiez cela il y cinq ans, avant l’apparition de Kvara, je pense que j’aurai dit que la Géorgie est un pays de rugby, dans la rue, les affiches étaient dédiées aux joueurs de rugby. Mais à partir du moment où Kvara est apparu, je me souviens que les personnes comme moi, fans de football, on a tous commencé à suivre les comptes du Rubin Kazan, on regardait même les matchs amicaux ! ».