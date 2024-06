La Turquie embroche la Géorgie

Dans une ambiance incandescente, la Turquie s'en est notamment remise à deux bijoux signés Mert Müldür et Arda Güler pour dominer une valeureuse équipe de Géorgie (3-1), à Dortmund, au terme d'un match rythmé et incertain jusqu'au bout.

Turquie 3-1 Géorgie

Buts : Müldür (26e), Güler (65e), Aktürkoglu (90e+7) pour la Turquie // Mikautadze (32e) pour la Géorgie

Le sort d’un match ne tient parfois qu’à un fil, et dans le car qui les ramènera dans leur camp de base, les Géorgiens repenseront longtemps à ces deux dernières cartouches gâchées par Giorgi Kochorashvili et à ce poteau gauche dans la confusion la plus totale, au bout du temps additionnel, qui auront tendu plus que jamais les dizaines de milliers de fans turcs présents dans l’enceinte du Borussia Dortmund. Et qui, surtout, auront privés les Géorgiens d’un exploit historique. Mais voilà, au terme d’un match enlevé et indéniablement le plus spectaculaire de cette première journée de l’Euro 2024, c’est la Turquie qui sort la tête haute et avec une victoire qui lance parfaitement la suite des événements.

Müldür régale, Mikautadze répond

Il paraît qu’après la pluie vient le beau temps, et pourtant ce mardi à Dortmund, c’est sous pluie tantôt diluvienne tantôt fine mais surtout continue que la Géorgie a disputé son premier match dans une grande compétition internationale. Le cadre avait tout de l’enfer pour l’équipe de Sagnol, car au-delà des conditions météorologique, c’est dans un BvB Stadion en grande partie acquis à la Turquie que ses poulains, alignés en 5-3-2, se sont d’abord présentés avec les guiboles qui tremblent. En face, l’équipe hyper offensive alignée par Vincenzo Montella avec Arda Gûler et Kenan Yildiz en guise de cherry on the cake a d’abord filé le sourire au bruyant peuple turc. Si deux coups de tête hors cadre sur corner d’Abdülkerim Bardakcı et un poteau de Kaan Ayhan ont fait passer quelques frissons, que dire de cette majestueuse volée pleine lucarne de Mert Muldur qui fit exploser le Mur Rouge (1-0, 26e). Sonnée, la Géorgie n’est pas loin d’abdiquer quand Yildiz pousse au fond un centre prolongé par Orkun Kokcu avant d’être finalement signalé hors-jeu.

L’orage est passé, la Géorgie peut se remettre à l’endroit et les transitions de l’équipe de Sagnol vont faire mal. Côté droit, Giorgi Kochorashvili réalise un festival et centre parfaitement pour Georges Mikautadze qui place un tir rasant qui trompe Mert Gunok (1-1, 32e). Les Géorgiens sont relancés et ne sont même pas loin du break à leur tour, quand suite à une action de grande classe, Mikautadze voit sa volée flirter avec le montant droit de Gunok. À la pause, même sans un grand Kvara, la Géorgie a fait mieux que de simplement regarder la Turquie dans les yeux.

Güler illumine la place

Le second acte repart et la Turquie a envie de faire respecter la hiérarchie, sans forcément parvenir dans un premier temps à multiplier les occasions franches. Il faudra attendre un coup franc direct d’Hakan Calhanoglu autour de l’heure de jeu pour y voir plus clair, et surtout, un éclair de génie d’Arda Güler. À vingt cinq mètres, la jeune pépite du Real expédie une mine du gauche qui termine sa course dans la lucarne de Mamardashvili (2-1, 65e) et délivre au passage ses plus fidèles supporters.

La Géorgie repart à son tour de l’avant pour aller chercher le nul, et ne passe pas loin quand Kochorashvili s’incruste dans la surface turc mais voit son ballon heurter la transversale en guise de point de chute. Cruel, certes, même si ce n’est rien en comparaison des ultimes occases en fin de rencontre et surtout du dénouement qui suit : sur un ultime corner où tous les Géorgiens sont dans la surface turc, Aktürkoglü s’en va tout seul pousser le cuir au fond des filets vides pour siffler la fin de la partie (3-1, 90e+7). Entrée en matière réussie donc pour les Turcs qui feront la fête jusqu’au bout de la nuit et laissent donc les regrets éternels pour la bande à Sagnol qui se rappellera malgré tout à vie de cette première fois à l’Euro.

Turquie (4-2-3-1) : Günok – Müldür (Celik, 84e), Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Çalhanoglu (Özcan, 90e) , Ayhan (Demiral, 79e) – Güler (Yazici, 79e), Kökçu, Yildiz (Aktürkoglü, 85e) – Yilmaz. Entraîneur : Vincenzo Montella.

Géorgie (5-3-2) : Mamardashvili – Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia (Zivzivadze, 85e), Tsitaishvili (Lochoshvili, 73e) – Kochorashvili, Chakvetadze (Davitashvili, 74e), Mekvabishvili (Altunashvili, 89e) – Mikautadze, Kvaratskhelia. Entraîneur : Willy Sagnol.

Vidéo : la Turquie plante un second but de fou furieux via Arda Güler