En direct : Lyon - Marseille (0-0)

Mi-temps !!! L'OM joue à 10 depuis la 5e minute et l'expulsion de Balerdi, mais l'OM tient le 0-0 face à l'OL qui a buté sur un grand Rulli à l'image de Lacazette qui a vu son penalty être repoussé par le portier argentin.



Je vais m'hydrater et on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième acte.