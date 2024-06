L’avant-match de Turquie-Géorgie entâché par des bagarres entre supporters

C’est chaud, malgré la pluie.

Des incidents ont éclaté entre supporters turcs et géorgiens avant le match de 18 heures ce mardi. Présents dans l’enceinte du BvB Stadion Dortmund, les supporters des deux pays ont déclenché une bagarre. Des évènements rares depuis le coup d’envoi de la compétition, seul le match entre la Serbie et l’Angleterre, classé à haut risque, avait déploré des bagarres entre supporters. Quelques images circulent sur les réseaux sociaux et montrent la gravité des affrontements. La police allemande a été réquisitionnée pour régler le problème et ramener le calme dans les tribunes avant le match.

🚨👊 Fights inside the stadium between Türkiye & Georgia supporters. #EURO2024 pic.twitter.com/JAeJS20A2c — EuroFoot (@eurofootcom) June 18, 2024

La Turquie embroche la Géorgie