Pluies diluviennes à Dortmund avant Turquie-Géorgie

La tempête avant… la tempête ?

Sur les coups de 16h30 ce mardi à Dortmund, des pluies diluviennes se sont abattues autour du BvB Stadion de Dortmund à environ une heure du coup d’envoi de Turquie-Géorgie.

Rain so heavy in Dortmund the Westfalenstadion is doing its best Old Trafford impression. 💦 pic.twitter.com/qFQdh9tbNq

— Men in Blazers (@MenInBlazers) June 18, 2024