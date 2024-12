Ligue Conférence : Chelsea bat Astana avec ses minots

Astana 1-3 Chelsea

Buts : Tomasov (45e) pour Astana // Guiu (14e), Marochkin (18e, CSC) et Veiga (39e) pour les Blues

Josh Acheampong, Samuel Rak-Sakyi, Kiano Dyer, Harvey Vale, Ato Ampah, Shim Mheuka, Trique George. Vous les connaissez ? Non ? C’est normal. Ces gamins (moyenne d’âge de 18 ans) ont en effet tous foulé la pelouse du stade central de Pavlodar, pour défier le FC Astana en 5e journée de Ligue Conférence, par la volonté de leur entraîneur Enzo Maresca. Un défi pour la jeunesse passé avec succès, puisque les Blues se sont confortablement imposés au Kazakhstan (1-3). Les buts ont cependant été inscrits par des habitués du haut niveau, puisque Marc Guiu a ouvert le score après un joli slalom sur son côté droit (14e), avant de pousser le pauvre Aleksandr Marochkin à un but contre son camp à la suite d’un débordement de Pedro Neto, que l’Espagnol a tenté de reprendre devant le but (18e). Renato Veiga, sur le corner de Kiernan Dewsbury-Hall, a clos le festival londonien (39e). Les Kazakhstanais ont tout de même réduit la marque grâce à Marin Tomasov, d’un joli enroulé du gauche (45e).

Pour le point historique : Chelsea a effectué son plus long déplacement, avec un voyage à environ 5598 kilomètres de Londres. Facile leader de cette Ligue Conférence avec cinq victoires en autant de rencontres et quatre buts encaissés seulement, l’équipe de Maresca peut désormais voir venir et se focaliser sur le haut de tableau en Premier League.

Chelsea embarque onze minots au Kazakhstan