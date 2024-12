L’astuce de Marc Cucurella pour éviter les glissades

Se couper les cheveux ?

Si Chelsea a complètement renversé Tottenham (3-4) pour monter sur la deuxième place du podium de Premier League, dimanche, ce n’est pas vraiment grâce à Marc Cucurella. Le latéral des Blues s’est plus particulièrement illustré avec la tête dans le gazon. En glissant à deux reprises, il a été coupable des deux buts encaissés en début de rencontre par son club.

Derrière, Cole Palmer a (encore) sauvé la maison bleue, mais l’Espagnol ne s’est pas davantage montré en difficulté de la rencontre. Dès le deuxième but de Tottenham, il s’était précipité vers son banc pour rapidement changer de chaussures. Ces crampons étaient sans aucun doute à la base de son problème de motricité puisqu’il n’a plus glissé.

Please apologize to thebrand, because this will ruin their product. pic.twitter.com/CfUrPo8chU

— JERSEY & BOOT plug🔌 🇳🇬 🇬🇧 (@mr__topson) December 8, 2024