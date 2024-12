Pour Enzo Maresca, Chelsea sera le grand club anglais des années 2030

Un nouveau mood.

L’ambiance à changé du côté de Chelsea ces derniers temps. Alors que Stamford Bridge était plongé ces derniers mois dans un chaos, l’enceinte londonienne vit désormais période de réenchantement. Le club de l’ouest de Londres, actuellement sur six matchs consécutifs sans défaite, est second ex-aequo de Premier League et détient la première place de la Ligue Conférence sans forcer avec une équipe A’. Tout pour avoir de belles ambitions pour la suite.

Enzo Maresca thinks #Chelsea can be one of the teams that will dominate English football for the next 5 to 10 years. 🏆🔵 pic.twitter.com/8HruRvKM7e — Talk Chelsea (@talkchelsea) December 3, 2024

« Chelsea dominera le football anglais »

Ce mardi, Enzo Maresca, entraîneur des Blues, s’est exprimé en conférence de presse, en prévision de la rencontre face à Southampton mercredi soir. Sourire aux lèvres, le technicien italien se félicite du travail en cours et se permet de voir loin. « En raison de l’âge et de la qualité de l’équipe, pour moi Chelsea dans les cinq ou dix prochaines années sera l’une des équipes, ou l’équipe, qui dominera le football anglais », déclare-t-il dans des propos relatés par The Times. Malgré cela, Maresca a quand même gardé les pieds sur terre : possédant le onze le plus jeune de la Premier League, il a affirmé « ne pas être dans la course au titre » cette saison.

Le temps de faire le tri dans ses 783 joueurs sous contrat.

