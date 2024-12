West Ham donne des nouvelles de Michail Antonio après son accident de voiture

Des nouvelles (plutôt) rassurantes.

Au lendemain du grave accident de la route de Michail Antonio, son club de West Ham a publié un communiqué dans lequel il donne des informations supplémentaires sur l’état de santé de son joueur. Les Hammers « confirment que Michail Antonio a été opéré d’une fracture du membre inférieur […] et continuera à être suivi à l’hôpital au cours des prochains jours. » Ce samedi, le Jamaïcain était conscient et pouvait communiquer. « Tout le monde au club souhaite à Michail un prompt rétablissement et souhaite exprimer sa sincère gratitude à l’ensemble de la famille du football pour le soutien massif manifesté depuis la nouvelle d’hier, ainsi qu’un remerciement sincère aux services d’urgence et aux premiers intervenants qui se sont occupés de Michail immédiatement après l’incident, et à l’équipe médicale qui continue à l’aider dans sa convalescence », a ajouté West Ham un peu plus loin.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 West Ham United can confirm Michail Antonio has undergone surgery on a lower limb fracture following a road traffic accident on Saturday afternoon. Michail will continue to be monitored in hospital over… pic.twitter.com/vg7vQbjssU — West Ham United (@WestHam) December 8, 2024

Il faut s’armer de patience, désormais.

