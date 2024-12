Le conseil de survie de Carragher à Postecoglou

Dans le dur.

Ce n’est pas les plus beaux jours pour Ange Postecoglou et Tottenham. Les Spurs occupent actuellement la 11e place du championnat après un nouvel échec – troisième match sans victoire en championnat – face à Chelsea ce dimanche (4-3), alors qu’ils menaient de deux buts avant de concéder deux penaltys et de s’incliner. Postecoglou a tenu à dire que son équipe a « bien joué ». Au micro de Sky Sports, l’entraîneur australien a déclaré : « Quand nous jouons notre football, il est difficile de nous arrêter et nous devons maintenir notre discipline. »

Tout changer pour voir plus haut ?

Ces propos paraissent inquiétants pour Jamie Carragher, ex-joueur de Liverpool et consultant pour le média britannique, qui pense que si le boss des Spurs ne fait pas preuve de pragmatisme et continue avec ses idées, cela pourrait être sa dernière saison. « Ange a dit à quel point ils ont bien joué. Je ne peux pas imaginer qu’un entraîneur de Liverpool dise cela après avoir encaissé quatre buts dans un match, dit-il, avant d’ajouter : Si ça ne change pas, il ne sera plus là la saison prochaine. »

Mais pour Carragher, le problème principal du club londonien pour se mêler à la course au titre se nomme Daniel Levy, président de Tottenham qui a utilisé 14 coachs en 23 ans : « Il est peut-être temps pour Daniel Levy – que je soutiens parce qu’il faut mesurer le travail qu’il a réalisé – de laisser la main. Maintenant que le stade et le centre d’entraînement sont terminés, quelqu’un d’autre doit être à la tête de ce club de football. »

Avec Jamie, c’est pas sorcier.

