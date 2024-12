Donovan Léon, bourreau du PSG, « n'avait pas droit aux interviews en début de saison »

Onze mondial.

Donovan Léon a éclaboussé de sa classe la rencontre opposant Auxerre au PSG vendredi soir en réalisant onze arrêts (0-0). Le gardien guyanais a signé son quatrième clean-sheet de la saison et a logiquement été élu homme du match. « Je suis content parce que je suis un grand fan du PSG, souriait-il au micro de DAZN. On travaille dur la semaine, ce soir je suis récompensé et toute l’équipe aussi. Je suis resté concentré au maximum. Il y a un moment où Vitinha est dos au but, il se retourne et enroule. Quand je vois qu’elle touche l’équerre, je me dis que ce soir, il ne va rien m’arriver ! »

🎙️ | « Beaucoup de fierté » pour Donovan Léon après sa performance face au PSG ! 🧤🔥 #AJAPSG pic.twitter.com/ODeO7K276M — DAZN France (@DAZN_FR) December 6, 2024

Le portier de 32 ans, qui disputait seulement son 20e match de Ligue 1, savourait cette performance éclatante. « Les directeurs sportifs et le coach Pélissier ont essayé de m’enlever le maximum de pression, je n’avais pas droit aux interviews en début de saison, rappelle-t-il. Les gens oublient qu’avant, j’étais numéro 2. Je n’avais jamais fait de saison complète avant 2020. C’est l’aboutissement du travail avec le coach des gardiens toute la semaine. Il me met en confiance, il ne doute pas de moi. (…) Tôt ou tard, tu es récompensé, il ne faut pas être pressé. Ta chance viendra. C’est ce qui m’arrive à l’heure actuelle. »

Le sacre du roi Léon.

