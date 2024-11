Ligue Conférence : Chelsea au forceps, le Legia Varsovie suit le rythme

Un duo quatre à quatre.

Vainqueur de l’Omonia (0-3), le Legia Varsovie est le grand gagnant de la soirée dans cette Ligue Conférence. Avec cette quatrième victoire, les Polonais occupent en effet les sommets de la phase régulière. Dans le même temps, le Rapid Vienne a lâché ses deux premiers points, tenu en échec par les Shamrock Rovers (1-1), tandis que la Fiorentina s’est replacée en disposant des Chypriotes de Paphos (3-2). Malgré un magnifique coup-franc de Giovani Lo Celso, le Betis s’est incliné sur la pelouse du Mlada Boleslav (2-1).

⏰ LATE RESULTS ⏰ Which team had the best performance? ✨#UECL — UEFA Conference League (@europacnfleague) November 28, 2024

Quelques heures plus tôt, Christopher Nkunku (auteur de l’ouverture du score) et Chelsea avaient déjà poursuivi leur sans faute en venant à bout d’Heidenheim (0-2). Le deuxième buteur du jour pour les Blues se nomme Mykhailo Mudryk, alors que la qualification directe en huitièmes de finale se rapproche. Un sommet dont Jagiellona et Guimaraes ont été décrochés, respectivement tenus en échec par Celje (3-3) et le FC Astana (1-1). À noter également les victoires du Panathinaikos, du FC Copenhague ou encore du Cercle Bruges.

Rien de tel qu’une soirée de C4 pour un petit cours de géographie.

