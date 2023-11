Trois policiers blessés avant Aston Villa-Legia Varsovie

Et ça continue, encore et encore.

Avant la rencontre entre Aston Villa et le Legia Varsovie ce jeudi, comptant pour la 5e journée du groupe E de Ligue Europa Conférence, au moins trois policiers britanniques ont été blessés à Birmingham lors d’affrontements avec des supporters du club polonais. Les violences ont débuté avant le coup d’envoi, sur un parking à proximité du Villa Park. Les supporters du Legia, regroupés sous la surveillance des forces de l’ordre, auraient lancé plusieurs projectiles en direction des policiers.

20 minutes to kick off and the majority of Legia fans are still in the car park penned in throwing things at police. #avfc pic.twitter.com/xcnqlyr7mk

— Charlotte Duncker (@CharDuncker) November 30, 2023