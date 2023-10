Arrestation de deux joueurs du Legia Varsovie : Le Premier ministre polonais est « scandalisé »

La tension ne redescend pas.

Deux jours après que deux joueurs du Legia Varsovie – Josué et Radovan Pankov – se sont fait arrêter à l’issue de la rencontre de Ligue Europa entre Alkmaar et les Wojskowi (1-0), car soupçonnés d’avoir agressé deux membres du personnel adverse, Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, a pris position dans cette affaire.

Tutaj moment agresywnego ataku holenderskiej policji na Prezesa ⁦@LegiaWarszawa⁩ D.Mioduskiego !!! Absolutny skandal. Została naruszona także nietykalność cielesna kilku zawodników i członków sztabu zarówno przez ochronę jak i policję. Sytuacja bez precedensu. pic.twitter.com/qIceazjxWu — Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023

Vendredi, ce dernier s’est dit « scandalisé » par la situation et a demandé un « rapport très clair de la part des Pays-Bas ». Après avoir convoqué l’ambassadrice néerlandaise Daphne Bergsma, le chef du gouvernement polonais a développé sa pensée dans un communiqué : « Il ressort clairement des témoignages des victimes que les actions du maire d’Alkmaar et de la police locale en particulier peuvent être interprétées comme étant caractérisées par un préjugé national . » De son côté, la Fédération polonaise de football (PZPN) a demandé des explications à la Fédération néerlandaise et à l’UEFA.

L’affaire est loin d’être terminée.

