Deux joueurs du Legia Varsovie interpellés aux Pays-Bas

De la C4 à l’incident diplomatique.

Les circonstances de l’arrestation de deux joueurs du Legia Varsovie après leur match face à l’AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence ce jeudi, restent troubles. Alors que les joueurs du club polonais quittaient le stade après leur défaite (1-0), la police a bouclé leur autocar, et tiré hors du véhicules l’ancien international portugais, Josué, et le Serbe, Radovan Pankov, qui étaient toujours au poste de police ce vendredi matin selon leur club. Le Premier ministre polonais, Mateusz Moriavecki a ainsi réagi ce vendredi matin via un communiqué, indiquant avoir lancé « une action diplomatique urgente », et que « les joueurs et les supporters polonais devaient être traités conformément à la loi. » De son côté, le Legia a précisé qu’une conférence de presse serait organisée dans la journée, à 14 heures

Bardzo niepokojące doniesienia z Alkmaar. Poleciłem @MSZ_RP pilne działania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzeń z nocy. Polscy zawodnicy i kibice muszą być traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego łamanie. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2023

L’incompréhension règne donc autour de l’arrestation des deux joueurs. D’après plusieurs journalistes polonais présents au match, la police et les services de sécurité néerlandais ont décidé de fermer l’AFAS Stadion dès le coup de sifflet finale afin – visiblement – d’éviter un affrontement organisé entre groupes de supporters de l’AZ et du Legia. La décision de verrouiller le stade aurait cependant entraîné le blocage des joueurs et du staff de Varsovie dans les vestiaires, entraînant embrouilles et bousculades. Et après être péniblement parvenus à regagner leur bus, les Polonais ont donc eu la surprise de voir les forces de l’ordre débarquer pour arrêter les deux coéquipiers. L’hypothèse d’une bagarre entre Josué, Pankov et des policiers serait donc la plus plausible. Enfin, toujours selon les médias polonais, le propriétaire et président du club, Dariusz Mioduski, a quant à lui été bousculé, plaqué au sol, avant que son téléphone ne soit cassé par des agents de sécurité, car il enregistrait la scène.

Le bordel de A à Z.