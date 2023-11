Pronostic Aston Villa AZ Alkmaar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Pas si facile pour Aston Villa face à Alkmaar

Les Villans ont décroché une place en C4 grâce à leur bonne saison dernière en PL, et sont bien partis dans cette poule. Dauphins du Legia Varsovie à égalité de points avec ces derniers, les Anglais s’étaient justement inclinés en Pologne (2-3)pour leur entrée en lice, avant de battre sans briller le Zrinjski Mostar (1-0) puis l’AZ Alkmaar à l’aller (1-4). En championnat, le bel élan d’Aston Villa a été stoppé ce week-end à Nottingham (2-0), qui restaient avant cela sur une belle série de 6 matchs sans défaite en Premier League. Comme pour ses deux premiers matchs de poule, Emery devrait faire tourner.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Actuellement dernier de la poule à égalité avec Zrinjski, l’AZ Alkmaar s’était fait surprendre d’entrée chez le club bosnien au terme d’un match fou (4-3). Les Néerlandais ont tout de suite réagi en s’imposant à domicile contre le Legia Varsovie (1-0), avant de remettre les pieds sur terre à cause de la défaite du match aller contre Villa (1-4). En championnat, le début de saison est plus que correct, avec une 2ème place à 7 longueurs de l’intouchable PSV Eindhoven (qui compte un match de plus). L’AZ Alkmaar sera quasiment au complet a priori pour ce match. On retrouvera sans doute l’homme en forme de ce début de saison, l’attaquant grec Pavlidis et ses 14 buts inscrits au cours des 11 premières journées de championnat. Le potentiel offensif de l’AZ est assez impressionnant, et ces derniers pourraient faire trembler les filets comme à l’aller, notamment par leur numéro 9 très efficace.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,86 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 186€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Pavlidis buteur » est coté à 3,38 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 338€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa – AZ Alkmaar :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa AZ Alkmaar détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !