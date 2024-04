L’AZ Alkmaar recrute un grand nom du cyclisme comme directeur sportif

Il en connaît un rayon.

L’AZ a procédé à un choix atypique pour son futur directeur sportif. C’est Merijn Zeeman, grand architecte des succès de l’équipe Visma-Lease a Bike en cyclisme (anciennement nommée Jumbo-Visma ou Rabobank), qui a été choisi par le club néerlandais. Il prendra ses fonctions le 1er décembre 2024 au terme de la saison de cyclisme. « Il existe une base solide à l’AZ, a expliqué Zeeman dans un communiqué. La base sportive, financière et organisationnelle a été soigneusement construite au fil des années. Fort de cette position, j’essaierai de contribuer à aider l’AZ à franchir les prochaines étapes. »

Membre de la formation néerlandaise depuis 2012, Zeeman avait été nommé directeur sportif cinq ans plus tard. Sous ses ordres, les Guêpes sont montées en puissance et ont enchaîné les succès, jusqu’à devenir la meilleure équipe du peloton. La saison passée, la Visma a réalisé un incroyable triplé, remportant le Tour de France, le Giro et la Vuelta avec trois coureurs différents (respectivement Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Sepp Kuss).

🤝 Welcome to the club! ℹ Merijn Zeeman zal per 1 december 2024 officieel aantreden als Algemeen Directeur bij AZ.#AZ #TheFutureIsOurs — AZ (@AZAlkmaar) April 3, 2024

Si l’AZ recherche un joueur endurant, pas impossible qu’il ramène Vingegaard dans ses valises.

