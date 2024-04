Philippe Diallo annonce la sonorisation des arbitres dès la saison prochaine

De quoi rendre l’arbitrage un peu moins opaque ?

Régulièrement évoquée comme solution aux problèmes dont souffre l’arbitrage français, la sonorisation des arbitres semble enfin prête à sortir de terre. Invité sur le plateau de beIN Sport, Philippe Diallo a évoqué la mise en place de cette nouveauté dès la saison prochaine. « La sonorisation est prête, on a fait beaucoup de démarches, je suis intervenu auprès de la FIFA cette année pour essayer de les convaincre que la Fédération et le foot français souhaitaient avancer », a déclaré ce dimanche le président de la FFF.

[📺LIVE] #beINCENTER 👂 La sonorisation des arbitres, ça arrive ! 🇫🇷⚽️ Philippe Diallo (@FFF) : "Normalement dès la saison prochaine sur les terrains de Ligue 1, il va y a voir cette sonorisation" pic.twitter.com/60gCuLOptQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 28, 2024

D’après Philippe Diallo, le micro de l’arbitre pourrait être ouvert pour expliquer une décision prise avec l’aide de la VAR, comme c’est déjà le cas au Brésil ou au Portugal. « On a eu cette autorisation quant à cette possibilité, lorsqu’un arbitre va voir l’écran au bord du terrain pour consulter les images de la VAR, de pouvoir se tourner vers le public en étant équipé d’un micro et de pouvoir expliquer au public ce qu’il a vu et la décision qui en découle, a annoncé le successeur de Noël le Graet. On a formé les arbitres, maintenant il faut qu’on équipe les stades pour qu’il y ait la bonne sonorisation. Mais normalement, dès la saison prochaine notamment en Ligue 1, ce sera opérationnel. »

Novidades no VAR do Brasileirão! 📺 Agora, revisões no VAR terão a explicação do árbitro para o estádio e para quem estiver assistindo pela TV! 👀#AvantiPalestra #brasileirao2024 pic.twitter.com/4lVhcrF4lk — Verdão na TV (@VerdaoNaTV) April 14, 2024

Une avancée importante, mais qui ne fera sans doute pas cesser les incessantes polémiques autour de l’utilisation de la VAR.