Pape Gueye pose ses conditions pour rester à l’OM

Les exigences papales de Gueye.

Auteur du but décisif après une délicieuse feinte de corps sur Kevin Danso lors d’OM-Lens, Pape Gueye a évoqué son avenir en face à la presse. Le Sénégalais, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, a demandé quelques garanties pour poursuivre sa carrière à l’OM. « Ça va dépendre de plein de choses, ma priorité c’est mon temps de jeu et qu’on me respecte en tant que joueur important, a prévenu le joueur formé au Havre. Si j’ai ça, il n’y a aucun problème, je resterai. »

🇸🇳 Pape Gueye sur son avenir: « Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais. » #OMRCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/2b5qrRirCu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2024

« J’ai toujours tout donné avec ce maillot, je ne me suis jamais caché que ce soit aux entraînements ou en match, a affirmé l’ancien de Séville. Que je sois remplaçant ou titulaire, je donne tout, encore plus avec un coach qui me montre beaucoup d’intérêt. Je ne sais pas ce que sera mon avenir, mais ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois que j’aurais le maillot de l’OM, je donnerai tout. » Le feuilleton Pape Gueye avait marqué la fin du mercato hivernal de l’OM, le milieu ayant refusé plusieurs offres de prolongation. Cette situation délicate avait poussé les dirigeants marseillais à l’évincer de la liste des joueurs éligibles pour la Ligue Europa. Durant la première partie de saison, il n’avait pas pu aider les Phocéens, purgeant une suspension pour une rupture de contrat litigieuse avec Watford.

Entre Pape Gueye et les contrats, c’est toujours compliqué.