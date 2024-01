Pablo Longoria met la pression sur Pape Gueye

Longoria remet l’église au milieu du village.

Alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, Pape Gueye n’est pas favorable à une prolongation à l’Olympique de Marseille. Il a déjà refusé deux offres de prolongation, dont une avec une forte augmentation de salaire. Le club phocéen privilégie donc désormais un départ du milieu de terrain et Longoria, président du directoire de l’OM, lui met la pression. L’international sénégalais (20 sélections) revient tout juste d’une suspension de quatre mois en raison d’un litige l’opposant à Watford. « Pape Gueye, on lui a proposé plusieurs prolongations, et moi, comme président, je dois défendre l’intérêt du club. La non-réponse, c’est ne pas respecter le club. Nous, on souhaite qu’il trouve une porte de sortie avant jeudi qui soit satisfaisante pour toutes les parties et c’est une question de respect », a déclaré Longoria lors de la conférence de présentation de Quentin Merlin.

Pour le joueur actuellement engagé avec sa sélection dans la CAN, un dénouement avant la fin du mercato (31 janvier) semble presque impossible. Le Lion de la Téranga, qui brille en sélection, est déçu de son utilisation en club par Gennaro Gattuso. En position de force face au club, il semble prêt à attendre la fin de la saison pour pouvoir signer gratos avec un autre club. Après 103 matchs avec les Olympiens (4 buts, 3 passes décisives), l’histoire touche à sa fin et elle n’est pas très belle.

On dirait que Gueye est heureux comme un pape dans cette situation.

