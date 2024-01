Le mercato hivernal de l’OM sera calme

L’Arabie saoudite ne semble toujours pas être là.

Au cours de la conférence de présentation du nouvel Olympien Jean Onana (24 ans), arrivé en prêt en provenance de Besiktas avec une option d’achat de 4,5 millions d’euros, Pablo Longoria a profité de l’événement pour faire un point mercato. Selon l’Espagnol, un seul départ aura lieu, celui de Pape Gueye. Le Sénégalais de 24 ans, qui participera à la CAN 2023 (13 janvier-11 février 2024) a reçu « une offre de prolongation au mois de décembre. Le joueur n’a pas donné suite. » Le président olympien a d’ailleurs fermé la porte aux départs de Vitinha et d’Azzedine Ounahi malgré des rumeurs persistantes ces derniers jours.

Longoria ne veut donc pas faire de folies durant ce mercato : « On voudrait donner de la continuité à cet effectif. On veut se renforcer où c’est nécessaire. Le mercato hivernal n’est pas un mercato que l’on aime. C’est de l’ajustement. » Une seule recrue devrait donc arriver cet hiver. L’Olympique de Marseille cherche une doublure à Renan Lodi au poste de latéral gauche, et le nom de Josh Doig, latéral du Hellas Vérone, ressort beaucoup en ce moment.

