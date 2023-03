L’OM devant le TAS pour le transfert de Pape Gueye

Pape Gueye, l’ex encombrant de l’OM.

Parti à au Séville FC lors du dernier mercato hivernal, Pape Gueye est toujours lié à l’OM pour une affaire juridique. Les deux partis se retrouvent d’ailleurs depuis ce mardi, selon L’Équipe, au Tribunal arbitral du sport où ils doivent être jugés pour des faits remontant à 2020. À cette époque, Gueye est en fin de contrat avec Le Havre et doit s’engager avec Watford. Mais l’arrivée de l’OM chamboule les discussions, et le milieu de terrain rejoint finalement la cité phocéenne. Le club anglais avait alors déposé un recours à la FIFA, et les deux parties avaient été sanctionnées. Douze mois d’interdiction de recrutement pour l’OM – à partir de l’été 2023 – ainsi qu’une suspension de quatre mois pour le Sénégalais. Ces deux décisions ont finalement été mises en attente début janvier par le TAS, qui doit statuer une dernière fois ce mercredi, avant de rendre son verdict définitif sous trois mois.

