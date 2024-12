Ligue Europa : la Lazio mate l’Ajax, Porto gère, Tottenham patine

La Lazio reprend son trône en Ligue Europa;

Dans le choc de ce jeudi soir l’opposant à l’Ajax, la Lazio a en effet ramené une victoire de champion (1-3). Mis devant grâce au face à face remporté par Loum Tchaouna (12e), les Biancocelesti ont également pu compter sur le vétéran Pedro, auteur de l’un des buts de la soirée, au terme d’un contre emmené par les foulées de Nuno Tavares, une talonnade astucieuse de Tchaouna et conclu d’un enroulé imparable (77e). La Lazio repasse en tête de cette C3. Derrière, au troisième rang, Anderlecht a également fait le travail en l’emportant contre le Slavia Prague (1-2). Les Mauves auront eu peur après la réduction du score praguoise au retour des vestiaires et les poussées adverses en fin de rencontre, sans dégâts.

La bagarre pour les barrages

Bien accrochés à leur position de barragistes, le FC Porto et la Real Sociedad n’ont, de leur côté, pas déçu à domicile respectivement face à Midtjylland (2-0) et au Dynamo Kiev (3-0). Des résultats que peut envier Tottenham, toujours incapable de gagner et tenu en échec par les Rangers à Ibrox (1-1). Les Gers ont notamment pris les devants sur un but de Hamza Igamane, petite révélation de ce début de saison. Les deux équipes sont à égalité de points, mais à la différence de but, les Écossais grimpent sur le dernier strapontin directement qualificatif pour les huitièmes. Enfin, alors qu’un victoire était impérative, Besiktas s’est cassé la figure sur la pelouse de Bodø/Glimt (2-1), après avoir pourtant ouvert le score.

Pendant ce temps, Lyon se balade.

Les résultats :

Bodø/Glimt 2-1 Besiktas

Buts : Zinckernagel (36e) Bjørtuft (43e) pour Bodø/Glimt // Gedson Fernandes (21e) pour Besiktas

FC Porto 2-0 Midtjylland

Buts : Namaso (30e) et Aghehowa (56e) pour Porto

Maccabi Tel-Aviv 2-1 RFS

Buts : Nachmias (16e) et Stojić (69e) pour le Maccabi // Savaļnieks (52e) pour RFS

Ajax 1-3 Lazio

Buts : Bertrand Traoré (47e) pour l’Ajax // Tchaouna (12e), Dele-Bashiru (52e) et Pedro (77e) pour les Biancocelesti

Elfsborg 1-0 Qarabag

But : Qasem (57e) pour Elfsborg

Slavia Prague 1-2 Anderlecht

Buts : Chorý (58e) pour le Slavia // Angulo (8e) et Verschaeren (31e) pour les Mauves

Rangers 1-1 Tottenham

Buts : Igamane (47e) pour les Rangers // Kulusevski (75e) pour les Spurs

Real Sociedad 3-0 Dynamo Kiev

Buts : Oyarzabal (19e et 34e) et Becker (24e) pour les Txuri-Urdin

