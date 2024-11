André Villas-Boas tente de calmer les supporters de Porto après l’élimination en coupe

Le dragon a perdu sa flamme.

C’est la crise à Porto, à la suite de la nouvelle défaite sur la pelouse de Moreirense au 4e tour de la Coupe du Portugal. Une défaite plus qu’importante pour le triple tenant du titre qui cumule désormais trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Une série qui n’était plus survenue depuis 16 ans et qui met dans la panade Vítor Bruno, entraîneur et ancien adjoint de Sérgio Conceição.

Villas-Boas e Jorge Costa foram ao exterior do Dragão falar com adeptos pic.twitter.com/QH80XZlX3Y — O Jogo (@ojogo) November 24, 2024

Première grande décision pour Villas-Boas

Bien que cette élimination soit dure à avaler, la fin de soirée a été encore plus amère pour les Dragons qui ont été accueillis à leur retour par des supporters survoltés à la suite de cette nouvelle défaite. Entre chants et jets de projectiles sur le bus, l’ambiance était bouillante autour du stade de Dragão, et cela, André Villas-Boas, président du club, en a bien pris conscience. L’ex-entraîneur de l’OM, accompagné de Jorge Costa, le directeur technique, a tenté de calmer les ardeurs en allant échanger avec les supporters, comme le rapporte O Jogo.

Entrant dans une période de crise, André Villas-Boas va être amené à prendre sa première grande décision, notamment sur le cas de Vítor Bruno qui n’arrive pas à faire oublier son prédécesseur et à calmer les groupes de supporters.

C’est là que l’expérience marseillaise a toute son importance.

