Pronostic Lazio Naples : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Coupe d’Italie

Naples accroche la Lazio

L’affiche des 8es de finale de la Coppa Italia met aux prises la Lazio au Napoli ce jeudi. La formation romaine réalise un excellent début de saison puisqu’elle est en tête de la Ligue Europa, ce qui laisse présager d’une qualification directe pour les 8es de finale. De plus, les Biancolesti se montrent également sous un beau jour en Serie A avec une 5e place à 4 points du leader, qui n’est autre que le Napoli. Les Romains ont cependant perdu quelques longueurs le week-end dernier en s’inclinant sur la pelouse de Parme (3-1). Arrivé cet été, Baroni a mis quelques semaines à imposer sa patte mais depuis la mi-septembre, son équipe est très performante, avec seulement 2 revers concédés face à la Juventus et donc contre Parme. Pour ce choc, le technicien italien pourrait être privé de Tavares, Castrovilli, Vecino et surtout de Boulaye Dia.

En face, le Napoli a été champion il y a 2 saisons de cela, mais a subi un véritable contrecoup l’an passé en étant incapable d’accrocher une place européenne. Cet été, le président de Laurentis a misé sur un coach expérimenté en la personne d’Antonio Conte. Champion avec la Juve et l’Inter, l’ex-coach de Chelsea a rapidement pris ses marques et permet à sa formation d’occuper la tête de la Serie A. L’ancien sélectionneur national s’appuie sur ses principes de jeu avec une défense solide (la 2e de Serie A) et une attaque efficace. Depuis l’entame de saison, les Napolitains se sont seulement inclinés à 2 reprises, lors de la 1re journée face à Vérone (3-0) et plus récemment face à une Atalanta en grande forme (0-3). Depuis son nul à Giuseppe Meazza contre l’Inter (1-1), les Partenopei ont repris leur progression en dominant consécutivement la Roma (1-0) grâce à Lukaku et le Torino (0-1) sur une réalisation de McTominay. L’Écossais est l’une des belles réussites du mercato puisqu’il se montre très actif dans le cœur du jeu. Lors de ses 3 dernières venues au stade Olympique, Naples est repartie avec un résultat positif. Non engagé en Coupe d’Europe, la bande de Conte devrait se présenter avec un XI très compétitif et pouvoir au moins tenir tête à la Lazio pendant 90 minutes. Un nouveau but avec peu de buts est possible pour le Napoli.

Naples continue sa course en tête, la Lazio tombe à Parme